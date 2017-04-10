В Петропавловске будущие педагоги обворовали 12 авто

В Петропавловске будущие педагоги установили настоящий криминальный рекорд. За одну ночь студенты обворовали сразу 12 машин, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

Их задержали уже наутро. На балконе съемной квартиры и обнаружили те самые 12 аккумуляторов. Из университета студентов-географов теперь, скорее всего, отчислят, третий их товарищ и так нигде не учился. Уже в полиции задержанные признались, что на кражу пошли по глупости, даже не знали, куда будут сдавать ворованное. Предполагали только, что выручат тысяч 10 на троих. За это теперь всем грозит как минимум условный срок.





- Да не планировали, пошли просто ночью. Подходили к машине, открывали капот, брали аккумуляторы для дальнейшей продажи, еще не знали куда.





Галина Базаева.



