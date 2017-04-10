В Петропавловске будущие педагоги обворовали 12 авто
10 апреля 2017, 22:29
Преступники орудовали прямо под видеокамерами.
В Петропавловске будущие педагоги установили настоящий криминальный рекорд. За одну ночь студенты обворовали сразу 12 машин, сообщает телеканал "КТК".
Их задержали уже наутро. На балконе съемной квартиры и обнаружили те самые 12 аккумуляторов. Из университета студентов-географов теперь, скорее всего, отчислят, третий их товарищ и так нигде не учился. Уже в полиции задержанные признались, что на кражу пошли по глупости, даже не знали, куда будут сдавать ворованное. Предполагали только, что выручат тысяч 10 на троих. За это теперь всем грозит как минимум условный срок.
- Да не планировали, пошли просто ночью. Подходили к машине, открывали капот, брали аккумуляторы для дальнейшей продажи, еще не знали куда.
Галина Базаева.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853025-b42974d5207da9778dac4a0cb2b14d13
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...