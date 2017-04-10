Базовая ставка в Казахстане сохранена на уровне 11%

По сообщениям пресс-службы Национального банка РК, 10 апреля Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности остаются равными 12%, а по операциям изъятия ликвидности - 10%. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

«Инфляция соответствует прогнозной и целевой траектории. Наметившийся с начала года рост деловой активности, стабильная ситуация на внутренних финансовых рынках повышают вероятность снижения базовой ставки при ее следующем пересмотре», - сказал он.

Как отметил Д. Акишев, инфляция в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора и прогнозов Нацбанка. Так, по итогам марта годовая инфляция снизилась до 7,7%.

«Инфляционные ожидания населения стабилизировались. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в марте составила 6,1%. Таким образом, ожидания населения формируются на уровне ниже фактического значения инфляции», - сказал глава финансового регулятора.

Девальвационные ожидания населения находятся на минимальном уровне за последние годы - Д. Акишев

В Казахстане наблюдается улучшение по девальвационным ожиданиям населения. Доля респондентов, ожидающих укрепления тенге, достигла максимума с начала проведения опроса и составила 22%. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе традиционного брифинга для телевизионных СМИ.

Д. Акишев рассказал, что «ставки по беспоставочным валютным форвардам показывают, что участники рынка ожидают стабильности курса тенге». «Следует отметить, что девальвационные ожидания находятся на минимальном уровне за последние годы, - констатировал глава НБРК. - Ситуация на валютном рынке стабильна. С начала года биржевой курс тенге укрепился на 6% и составил 313,21 тенге за доллар США. Национальный Банк продолжает политику невмешательства в курсообразование и более 6 месяцев не проводит интервенции».

Также он привел статистику Национального Банка по ЗВР и валютным активам Нацфонда. Так, золотовалютные резервы Национального Банка на конец марта, по предварительным данным, составили 30 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 473 млн долларов США. Валютные активы Национального фонда в иностранной валюте на конец марта составили 62,6 млрд долл. США, общие международные резервы - 92,6 млрд долларов США или 69% от ВВП.

Продолжается смещение валютных предпочтений населения в сторону тенге - Д. Акишев

Объемы покупки иностранной валюты населением постепенно снижаются, в феврале объем нетто-покупки составил 193,4 млн долларов США, что стало минимумом с июля 2016 года. Об этом сегодня проинформировал журналистов Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.

Д. Акишев рассказал, что смена валютных предпочтений прослеживается и на депозитном рынке, но более медленными темпами. «По предварительным итогам марта 2017 года, почти достигла паритета доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге», - сказал он.

В ходе брифинга глава Национального Банка сообщил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность. «Для сдерживания инфляционного давления Национальный Банк выпускает краткосрочные ноты. 7 апреля был проведен четвертый в этом году аукцион по размещению годичных нот, спрос на которые превышает предложение, - отметил он. - В целом на конец марта чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 2338,65 млрд тенге. Объем открытой позиции НБРК по операциям прямое РЕПО составил 12,42 млрд тенге, по операциям обратное РЕПО - 324, 70 млрд тенге, банковских депозитов в Национальном Банке - 449,2 млрд тенге. Краткосрочные ноты в обращении достигли 3198,06 млрд тенге. Ставки денежного рынка находятся внутри установленного коридора ставок».

Нацбанк ожидает смягчения денежно-кредитных условий во второй половине 2017 года

При принятии решений по базовой ставке Национальный Банк Казахстана наряду с ситуацией на финансовом рынке уделяет пристальное внимание складывающимся условиям в реальной экономике. Наметившиеся признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране. Об этом сегодня заявил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

По его словам, «краткосрочный экономический индикатор развития базовых отраслей находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года - 103,7%».

«Опрос населения по перспективам развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление потребительского спроса с высокой вероятностью дальнейшего роста», - отметил Д. Акишев.

Председатель НБРК озвучил прогнозы регулятора по инфляции, которая в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора. «При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным можно ожидать смягчения денежно-кредитных условий уже во 2-м квартале текущего года», - сказал Д. Акишев.

Он также сообщил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.