Лечение гайморита в частной клинике Алматы привело к гибели пациента
10 апреля 2017, 22:41
В свидетельстве о смерти указано, что мужчина задохнулся. Но что именно привело к трагедии, неизвестно.
В частном медцентре Алматы скончался 26-летний мужчина. К врачу он обратился с рядовым гайморитом. Жена умершего просит наказать виновных в его смерти. Она уверяет: супруг не страдал какими-либо хроническими заболеваниями, и трагедия не могла быть обычным стечением обстоятельств. Независимые эксперты предполагают, что у мужчины случился анафилактический шок, сообщает телеканал «КТК».
Двадцатишестилетнего Алексея Губенко похоронили месяц назад, а его жена до сих пор не знает, от чего он умер. Шестого марта мужчина пошёл в частный медцентр, чтобы вылечить гайморит, а через несколько часов Виктория узнала, что её мужа уже нет в живых.
Виктория Губенко:
- С моим мужем был его друг, друг семьи нашей. Единственное, он не был в процедурном кабинете, он ждал снаружи. Как он сказал, сначала моему супругу сделали промывание, после промывания он пошёл в процедурный кабинет. Там ему стало плохо.
В свидетельстве о смерти указано, что мужчина задохнулся. Но что именно привело к трагедии, неизвестно. В общественном фонде «Аман саулык» считают, что речь может идти об анафилактическом шоке, одном из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии.
Бахыт Туменова, президент общественного фонда «Аман саулык»:
- Картина очень напоминает картину анафилактического шока, которая развилась после введения вот этого антибиотика. Я не знаю, получал ли он его раньше или нет, этого нету.
Виктория Губенко написала заявление в полицию, обратилась в Минздрав и Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности и теперь ждёт ответа. Она уверена: смерть её мужа, никогда не жаловавшегося на здоровье, не могла быть случайностью.
Виктория Губенко:
- Я хочу добиться того, чтобы мне объяснили, почему мой супруг пришёл своими ногами в больницу с обычным гайморитом, а вечером его уже не стало. Через каких-то там даже не несколько часов, а через несколько минут! Я хочу добиться справедливости. Я хочу, чтобы люди, виновные в смерти моего мужа, понесли наказание.
Что же думают по поводу смерти пациента в частном медцентре, узнать не удалось. Там сообщили, что комментировать ситуацию до получения результатов судмедэкспертизы не будут. Они должны появиться в ближайшие дни.
Юлия Яскевич.
Фото: кадр из видео.
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