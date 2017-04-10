В США "школьник-неудачник" пришёл на выпускной с сестрой Кардашьян

После этого выпускного Альберт Очоа — простой школьник из города Сакраменто, Калифорния — стал настоящей легендой своей школы. Всё началось с того, что девушка, которую он пригласил на бал, ему отказала. Но Альберт не расстроился и позвал на вечеринку звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян" 19-летнюю Кайли Дженнер. Кайли неожиданно согласилась, передает передает Life





Она прилетела в Сакраменто на личном самолёте с множеством операторов. Их совместное появление — Кайли была одета в вечернее платье розового цвета с высоким вырезом до бедра — произвело настоящий фурор.





Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B — Sam Adams (@sam_adams_10) 9 апреля 2017 г.





Слух начал расходиться среди выпускников, но многие так и не могли поверить в то, что их одноклассник заявился под ручку со звездой. Чтобы убедить всех, Альберт вышел с Кайли на балкон для медленного танца.





proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) 9 апреля 2017 г.





Знаменитая гостья мгновенно сделала Альберта легендой в его школе. И даже девушка, отказавшая парню, похоже, успела об этом пожалеть.





— Когда парень, которому ты отказала, пришёл на вечеринку с Кайли Дженнер, — написала девушка в своём "твиттере".









Кстати, свой выпускной 19-летняя Кайли пропустила. Последние годы школы девушка была на домашнем обучении.





Олеся Сучилкина.



