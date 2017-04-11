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В Белом доме заявили о возможности новых ударов по Сирии

11 апреля 2017, 00:19

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

США не исключают вероятность нанесения новых ударов по Сирии, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий", — ответил Спайсер на вопрос о возможности новых ударов.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Дмитрий Злодорев.

Фото: РИА Новости. ВМС США.

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