В Белом доме заявили о возможности новых ударов по Сирии
11 апреля 2017, 00:19
В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
США не исключают вероятность нанесения новых ударов по Сирии, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.
"Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий", — ответил Спайсер на вопрос о возможности новых ударов.
В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. В Вашингтоне утверждают, что с этого аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Дмитрий Злодорев.
Фото: РИА Новости. ВМС США.
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