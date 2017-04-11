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Костюм Димаша на аукционе в Китае продали за 7 миллионов тенге

11 апреля 2017, 00:38

Вырученные от продажи костюма популярного казахстанского певца деньги, сайт намерен направить на благотворительность.

Костюм казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, в котором он выступал на первом этапе конкурса «Singer-2017», продан на аукционе за 158 890 юаней (7,2 млн тенге), передает Казинформ.

Костюм популярного певца был выставлен на продажу через сайт mpaimai.jd.com. В торгах приняли участие 19 640 человек. Стартовая цена костюма была установлена в размере 188 юаней (8500 тенге). В результате торгов костюм Димаша ушел с молотка за 158 890 юаней. Счастливому покупателю подарили Iphone 6S.

По информации Mpaimai.jd.com, свой костюм Димаш подарил сайту во время церемонии «China Top music Awards» в Шанхае. Вырученные от продажи костюма популярного казахстанского певца деньги, сайт намерен направить на благотворительность: перевести всю сумму на счет детского фонда в Китае и помочь всем нуждающимся детям.

Фото: inform.kz.

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