Костюм Димаша на аукционе в Китае продали за 7 миллионов тенге
11 апреля 2017, 00:38
Вырученные от продажи костюма популярного казахстанского певца деньги, сайт намерен направить на благотворительность.
Костюм казахстанского певца Димаша Кудайбергенова, в котором он выступал на первом этапе конкурса «Singer-2017», продан на аукционе за 158 890 юаней (7,2 млн тенге), передает Казинформ.
Костюм популярного певца был выставлен на продажу через сайт mpaimai.jd.com. В торгах приняли участие 19 640 человек. Стартовая цена костюма была установлена в размере 188 юаней (8500 тенге). В результате торгов костюм Димаша ушел с молотка за 158 890 юаней. Счастливому покупателю подарили Iphone 6S.
По информации Mpaimai.jd.com, свой костюм Димаш подарил сайту во время церемонии «China Top music Awards» в Шанхае. Вырученные от продажи костюма популярного казахстанского певца деньги, сайт намерен направить на благотворительность: перевести всю сумму на счет детского фонда в Китае и помочь всем нуждающимся детям.
Фото: inform.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853034-740ae576202aa983c83041629d638a26
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...