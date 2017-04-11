В калифорнийской начальной школе произошла стрельба
11 апреля 2017, 01:03
После инцидента погибли двое взрослых. Стрелявший совершил самоубийство.
В начальной школе в Южной Калифорнии произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аварийные службы округа Сан-Бернардино, передает РБК.
По их информации, стрельба произошла в одном из классов. В результате инцидента, как уточнили спасатели, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе двое школьников.
Как позже сообщил на своей странице в Twitter начальник полиции Сан-Бернардино Джэррод Бургуан, после инцидента погибли двое взрослых. Также, по его данным, самоубийство совершил стрелявший.
В настоящий момент всех учеников из школы, в которой произошел инцидент, по данным начальника окружной полиции, «из соображений безопасности» перевели в здание средней школы.
Как рассказала телеканалу NBC News представительница объединенного школьного округа Сан-Бернардино Моника Гарсия, произошедшее, по предварительным данным, было связано со спором о домашнем насилии, который произошел между учащимися и преподавателями ранее. Участие в нем, как отметила собеседница издания, принимал получивший ранения учитель.
Остальные обстоятельства и причины произошедшего пока не уточняются.
Фото: Rich Pedroncelli / AP.
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