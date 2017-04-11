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В калифорнийской начальной школе произошла стрельба

11 апреля 2017, 01:03

После инцидента погибли двое взрослых.​ Стрелявший совершил самоубийство.

В начальной школе в Южной Калифорнии произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аварийные службы ​округа Сан-Бернардино, передает РБК.

По их информации, стрельба произошла в одном из классов. В результате инцидента, как уточнили спасатели, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе двое школьников.

Как позже сообщил на своей странице в Twitter начальник полиции Сан-Бернардино Джэррод Бургуан, после инцидента погибли двое взрослых.​ Также, по его данным, самоубийство совершил стрелявший.

В настоящий момент всех учеников из школы, в которой произошел инцидент, по данным начальника окружной полиции, «из соображений безопасности» перевели в здание средней школы.

Как рассказала телеканалу NBC News представительница объединенного школьного округа Сан-Бернардино Моника Гарсия, произошедшее, по предварительным данным, было связано со спором о домашнем насилии, который произошел между учащимися и преподавателями ранее. Участие в нем, как отметила собеседница издания, принимал получивший ранения учитель.

Остальные обстоятельства и причины произошедшего пока не уточняются.

Фото: Rich Pedroncelli / AP.

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