В калифорнийской начальной школе произошла стрельба

В начальной школе в Южной Калифорнии произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аварийные службы ​округа Сан-Бернардино, передает Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аварийные службы ​округа Сан-Бернардино, передает РБК





По их информации, стрельба произошла в одном из классов. В результате инцидента, как уточнили спасатели, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе двое школьников.





Как позже сообщил на своей странице в Twitter начальник полиции Сан-Бернардино Джэррод Бургуан, после инцидента погибли двое взрослых.​ Также, по его данным, самоубийство совершил стрелявший.





В настоящий момент всех учеников из школы, в которой произошел инцидент, по данным начальника окружной полиции, «из соображений безопасности» перевели в здание средней школы.





Как рассказала телеканалу NBC News представительница объединенного школьного округа Сан-Бернардино Моника Гарсия, произошедшее, по предварительным данным, было связано со спором о домашнем насилии, который произошел между учащимися и преподавателями ранее. Участие в нем, как отметила собеседница издания, принимал получивший ранения учитель.





Остальные обстоятельства и причины произошедшего пока не уточняются.



