В Генпрокуратуре РК извинились перед продюсером и солистом группы Renzo
11 апреля 2017, 01:28
Сотрудники прокуратуры ВКО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
В Генеральной прокуратуре РК извинились перед продюсером популярной группы Renzo Алуа Конуровой и солистом Жанболатом Ертаевым, передает Zakon.kz.
"От имени руководства Генеральной прокуратуры приносим извинения за инцидент, произошедший с Жанболатом. Мы разобрались, это недопустимое и грубое нарушение! По поручению Генерального прокурора Асанова Ж.К. сотрудники прокуратуры ВКО, вовремя не принявшие меры по восстановлению прав Жанболата, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В отношении следователей УВД Усть-Каменагорска начато расследование по факту халатности. Мы будем жестко пресекать такие факты и надеемся на активную помощь граждан", - говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook.
Напомним, солиста казахстанской группы "Renzo" ошибочно признали хулиганом. Парня заподозрили, установили и обвинили в хулиганстве. Сам певец заявил, что давно не был в Усть-Каменогорске, а на фотографии, приобщенной к делу, был изображен его одноклассник.
Фото: Facebook.
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