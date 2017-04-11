В Индии кобра укусила туриста в щеку во время обряда заклинания змей
11 апреля 2017, 01:43
Мужчина погиб.
Представление "заклинателя змей" в индийском штате Раджастхан окончилось трагически для одного из участников шоу. Мужчина, позировавший на камеру, погиб от укуса кобры. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.
Очевидец произошедшего заснял древний индийский обряд на видео. Сообщается, что турист, ставший жертвой змеи, поначалу не заметил укуса, однако через несколько минут попросил помощи у окружающих, затем упал в обморок и скончался, не приходя в сознание.
Фото: кадр из видео.
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