Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Индии кобра укусила туриста в щеку во время обряда заклинания змей

11 апреля 2017, 01:43

Мужчина погиб.

Представление "заклинателя змей" в индийском штате Раджастхан окончилось трагически для одного из участников шоу. Мужчина, позировавший на камеру, погиб от укуса кобры. Об этом сообщает Daily Mail, передает РИА Новости.

Очевидец произошедшего заснял древний индийский обряд на видео. Сообщается, что турист, ставший жертвой змеи, поначалу не заметил укуса, однако через несколько минут попросил помощи у окружающих, затем упал в обморок и скончался, не приходя в сознание.


Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...