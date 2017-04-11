Родители подрались после матча юношеских команд в Испании
11 апреля 2017, 02:00
После финального свистка на поле возникла потасовка с участием родителей футболистов.
Родители устроили драку после матча между «Валье дель Эбро» и «СД Логроньес» в рамках юношеского чемпионата Испании. Видеозапись потасовки появилась на YouTube-канале FútbolStream.
Встреча завершилась победой «Валье дель Эбро» со счетом 3:1. После финального свистка на поле возникла потасовка с участием родителей футболистов.
20 марта подобный случай произошел во время матча детских испанских команд «Аларо» и «Коллеренсе». В результате драки, которую устроили родители, несколько человек получили травмы.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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