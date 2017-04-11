Как выполняются поручения Главы государства в сфере таможенного администрирования (Р. Таласпеков, заместитель руководителя ДГД по Карагандинской области)

В Плане нации 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ деятельности органов государственных доходов отведена особая роль. Как выполняются поручения Главы государства в сфере таможенного администрирования?

В первую очередь, оптимизированы бизнес-процессы. В совокупности сокращено время таможенного оформления с 6 часов до одного часа. Однако сегодня в учет берется время совершения таможенных операций во время прибытия товаров.

Для дальнейшего сокращения времени планируется сегментировать таможенные операции на три составляющие:

1. Контроль до прибытия товаров;

2. Контроль во время прибытия товаров;

3. Контроль после выпуска товаров в свободное обращение.

Контроль до прибытия товаров это - новые подходы к предварительному информированию и декларированию. Предварительную информацию, поданную в виде электронного документа, предлагается использовать в качестве уведомления о прибытии, транзитной декларации и декларации на товары без предоставления дополнительных документов.

На сегодняшний день предварительное информирование и предварительное декларирование представляют собой два разных не взаимосвязанных процесса. В этой связи предлагается использование сведений предварительной декларации в качестве предварительного информирования, при этом предварительная декларация, поданная во внутреннюю таможню, будет доступна таможне на границе.

Соответственно, органы государственных доходов будут иметь возможность провести оценку основных сведений о товаре еще до прибытия, что также сократит общее время таможенных операций.

Внесены нормы, позволяющие осуществлять предварительное информирование в виде электронного документа с юридической значимостью, которое используется при нескольких таможенных операциях.

Это первый шаг на пути перехода в электронный формат процессов таможенного оформления и контроля по всем таможенным процедурам на базе единой платформы.

На базе международной платформы АСИКУДА создана информационная система «АСТАНА-1» (Автоматизированная система таможенного администрирования и налогового администрирования) с полным циклом электронного таможенного декларирования, которая уже применяется на территории республики в пилотном режиме.

Подача декларации на товары в электронном виде не будет сопровождаться предоставлением бумажных документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. При этом основная масса товаров после проверки системой управления рисками, в случае, если риски не выявлены, будет выпускаться по «зеленому» коридору автоматически, без участия должностного лица.

Вместе с тем, для товаров с различными степенями риска, такие виды контроля, как контроль стоимости, классификация и определение страны происхождения товаров, требующие значительного времени для проведения проверки, будут осуществляться уже после выпуска товаров, то есть постфактум.

Проводится работа и по совершенствованию самой системы управления рисками, которая является основой для планирования и проведения контроля. Повышение качества аналитики и использование баз данных как таможенных, так и налоговых служб, позволит более точно отбирать субъекты для контроля.

Кроме того, для определенной категории добросовестных участников ВЭД предусматривается возможность выпуска товаров до подачи декларации (например: инвесторы, УЭО, процедуры свободного склада и др.).

Фактически данная процедура позволяет ввести импортируемые товары во внутренний оборот без таможенного оформления сразу же после перемещения через границу.

Отдельно хотелось бы остановиться на возможности предоставления декларантам отсрочки по уплате таможенных пошлин и налогов при импорте товаров.

Если у декларанта в силу различных обстоятельств нет возможности сразу либо в полном объеме оплатить причитающиеся суммы таможенных пошлин и налогов, ему предоставляется право воспользоваться отсрочкой на 1 месяц и товар выпускается без уплаты платежей.

При этом на сумму таможенных пошлин и налогов начисляются проценты. Предусмотрены и отдельные случаи ввоза товаров, при которых отсрочка может быть предоставлена на 6 месяцев без начисления процентов.

Все эти и другие меры направлены, прежде всего, на упрощение таможенных процедур, активное содействие международной торговле и развитие отечественного бизнеса.

Органы государственных доходов и в дальнейшем нацелены на безусловное выполнение и реализацию задач, поставленных Президентом.