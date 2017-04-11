Во вторник в Казахстане возможны дожди

Местами ожидается туман, в южной части и в центре гроза, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтов в республике ожидаются местами осадки, в южной части и в центре пройдут дожди

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами ожидается туман, в южной части и в центре гроза, усиление ветра.





В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем- гроза. В Кызылординской области местами гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.





В Южно-Казахстанской области местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.





В Карагандинской области днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.





Днем в Акмолинской, Алматинской областях усиление ветра местами 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Костанайской Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается местами туман.



