Во вторник в Казахстане возможны дожди
11 апреля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, в южной части и в центре гроза, усиление ветра.
С прохождением атмосферных фронтов в республике ожидаются местами осадки, в южной части и в центре пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, в южной части и в центре гроза, усиление ветра.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, днем- гроза. В Кызылординской области местами гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
Днем в Акмолинской, Алматинской областях усиление ветра местами 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Костанайской Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается местами туман.
В Алматы днем 17°, преимущественно облачно .
В Астане днем 11°, частично облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: TUT.by
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