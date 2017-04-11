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В США пассажира "назначили" лишним и выволокли из переполненного самолета

11 апреля 2017, 06:18

United Airlines предложила любому пассажиру покинуть самолет в обмен на оплаченную ночь в отеле, денежную компенсацию и билет на следующий день.

В сети появилось видео, как охранники одного из американских аэропортов волоком вытаскивают из самолета "лишнего" пассажира рейса Чигако-Луисвилл авиакомпании United Airlines, сообщает РИА Новости.

Как написала в Facebook очевидец инцидента Одра Д. Бриджес, перевозчик продал больше билетов, чем было мест в салоне. United Airlines предложила любому пассажиру покинуть самолет в обмен на оплаченную ночь в отеле, денежную компенсацию и билет на следующий день.

Добровольцев не нашлось, и сотрудники авиакомпании выбрали случайного пассажира. Им оказался врач, который отказался покидать салон, объяснив, что должен успеть в госпиталь. Тогда на помощь были вызваны охранники аэропорта, которые силой начали вытаскивать мужчину из самолета и не остановились даже тогда, когда он потерял сознание.


По словам Бриджес, остальные пассажиры были шокированы происходящим.

Как пишет The Telegraph, в United Airlines случившееся объяснили тем, что рейс был переполнен. "Один из пассажиров отказался добровольно покинуть воздушное судно, и нам пришлось вызвать охрану. Приносим извинения за овербукинг", — заявили в авиакомпании.

Фото: скриншот

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