Нурсултан Назарбаев: Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью телеканалу " МИР 24 ". Одной из тем обсуждения стал Евразийский экономический союз.





Президент Казахстана рассказал, что надо сделать, чтобы ЕАЭС работал более эффективно.





"Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, другие - в середине, третьи - совсем внизу. В этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать. Конечно, надо помогать. Делать это можно путем торговли, товарооборота, открывая рынок для торговли, открывая границы. Но повторю - каждому государству надо подтягиваться до определенного уровня", - отметил президент Казахстана.