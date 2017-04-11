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Нурсултан Назарбаев: Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню

11 апреля 2017, 06:38

Президент Казахстана рассказал, что надо сделать, чтобы ЕАЭС работал более эффективно.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью телеканалу "МИР 24". Одной из тем обсуждения стал Евразийский экономический союз.

Президент Казахстана рассказал, что надо сделать, чтобы ЕАЭС работал более эффективно.

"Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню. Сейчас одни в развитии ушли дальше, другие - в середине, третьи - совсем внизу. В этом проблема. Надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать. Конечно, надо помогать. Делать это можно путем торговли, товарооборота, открывая рынок для торговли, открывая границы. Но повторю - каждому государству надо подтягиваться до определенного уровня", - отметил президент Казахстана.

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