Филиппинец, перевоплотившийся в Ники Минаж, стал звездой интернета
11 апреля 2017, 06:42
Четырнадцатилетний подросток спел несколько песен хип-хоп-исполнительницы, после чего продолжил изображать американскую звезду в разговоре с членами жюри.
Юный житель Филиппин Аура Бригэла в рамках выступления в аналоге телепрограммы "Один в один" для детей очаровал интернет, перевоплотившись в американскую певицу Ники Минаж, передает РИА Новости.
Четырнадцатилетний подросток спел несколько песен хип-хоп-исполнительницы, после чего продолжил изображать американскую звезду в разговоре с членами жюри.
Такое выступление позволило Бригуэла победить в телешоу. Видеоролик с филиппинцем, размешенный на YouTube 9 апреля, уже набрал свыше полутора миллионов просмотров.
Филипинская телепрограмма Your Face Sounds Familiar была запущено в начале этого года. Дети в рамках выступлений соревнуются в мастерстве изображать звездных певцов.
Фото: скриншот
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