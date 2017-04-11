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Филиппинец, перевоплотившийся в Ники Минаж, стал звездой интернета

11 апреля 2017, 06:42

Четырнадцатилетний подросток спел несколько песен хип-хоп-исполнительницы, после чего продолжил изображать американскую звезду в разговоре с членами жюри.

Юный житель Филиппин Аура Бригэла в рамках выступления в аналоге телепрограммы "Один в один" для детей очаровал интернет, перевоплотившись в американскую певицу Ники Минаж, передает РИА Новости.

Четырнадцатилетний подросток спел несколько песен хип-хоп-исполнительницы, после чего продолжил изображать американскую звезду в разговоре с членами жюри.

Такое выступление позволило Бригуэла победить в телешоу. Видеоролик с филиппинцем, размешенный на YouTube 9 апреля, уже набрал свыше полутора миллионов просмотров.

Филипинская телепрограмма Your Face Sounds Familiar была запущено в начале этого года. Дети в рамках выступлений соревнуются в мастерстве изображать звездных певцов.


Фото: скриншот

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