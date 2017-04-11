ООН призвала страны ЕС не отправлять беженцев в Венгрию

Будапешт принял в прошлом месяце закон, по которому всех мигрантов теперь систематическое задерживают и отправляют в лагеря, окружённых колючей проволокой, указывает ООН.

После Евросоюза настала очередь ООН осудить миграционную политику Венгрии. Управление Верховного комиссара по делам беженцев просит страны-члены Евросоюза не возвращать в Венгрию лиц, ищущих убежища, сообщает Euronews





Будапешт принял в прошлом месяце закон, по которому всех мигрантов теперь систематическое задерживают и отправляют в лагеря, окружённых колючей проволокой, указывает ООН. Организации считает, что данное законодательство усугубляет и без того серьёзную ситуацию и призывает ЕС приостановить в случае Венгрии действие Дублинских правил, по которым лица, ищущие убежища, должны быть приняты в первой стране прибытия в Европейский Союз.





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