ООН призвала страны ЕС не отправлять беженцев в Венгрию
11 апреля 2017, 07:03
Будапешт принял в прошлом месяце закон, по которому всех мигрантов теперь систематическое задерживают и отправляют в лагеря, окружённых колючей проволокой, указывает ООН.
После Евросоюза настала очередь ООН осудить миграционную политику Венгрии. Управление Верховного комиссара по делам беженцев просит страны-члены Евросоюза не возвращать в Венгрию лиц, ищущих убежища, сообщает Euronews.
Будапешт принял в прошлом месяце закон, по которому всех мигрантов теперь систематическое задерживают и отправляют в лагеря, окружённых колючей проволокой, указывает ООН. Организации считает, что данное законодательство усугубляет и без того серьёзную ситуацию и призывает ЕС приостановить в случае Венгрии действие Дублинских правил, по которым лица, ищущие убежища, должны быть приняты в первой стране прибытия в Европейский Союз.
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Фото: EADaily
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