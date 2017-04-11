Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

ООН призвала страны ЕС не отправлять беженцев в Венгрию

11 апреля 2017, 07:03

Будапешт принял в прошлом месяце закон, по которому всех мигрантов теперь систематическое задерживают и отправляют в лагеря, окружённых колючей проволокой, указывает ООН.

После Евросоюза настала очередь ООН осудить миграционную политику Венгрии. Управление Верховного комиссара по делам беженцев просит страны-члены Евросоюза не возвращать в Венгрию лиц, ищущих убежища, сообщает Euronews.

Будапешт принял в прошлом месяце закон, по которому всех мигрантов теперь систематическое задерживают и отправляют в лагеря, окружённых колючей проволокой, указывает ООН. Организации считает, что данное законодательство усугубляет и без того серьёзную ситуацию и призывает ЕС приостановить в случае Венгрии действие Дублинских правил, по которым лица, ищущие убежища, должны быть приняты в первой стране прибытия в Европейский Союз.

Через 5 дней в Турции состоится референдум по конституционной реформе. Гражданам задают вопрос, хотят ли они усиления роли президента. По-разному отвечают на него в турецкой общине в Бельгии.

Руководители семи южных стран Евросоюза встретились вчера в Мадриде. Они подчеркнули необходимость единства и приверженности европейской интеграции.
Обсудив ситуацию в Сирии, главы семи государств и правительств назвали “понятными” американские удары по сирийской военной базе после предполагаемой химической атаки в прошлый вторник на северо-западе страны.

Фото: EADaily

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...