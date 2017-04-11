Реконструкция аэропорта Семея затягивается из-за долгов компании «Семей Авиа»

На ремонт взлётной полосы и прилегающей территории выделено более 10 миллиардов тенге. Однако приступить к реализации проекта СПК «Ертic» не может.

Реконструкция аэропорта Семея затягивается из-за многомиллионных долгов бывшего владельца воздушной гавани - «Семей Авиа» перед кредиторами, сообщает телеканал Астана.





На ремонт взлётной полосы и прилегающей территории выделено более 10 миллиардов тенге. Однако приступить к реализации проекта СПК «Ертic» не может.





В 2009 году по линии социально-предпринимательской корпорации закуплено два самолёта «Эмбраир» на сумму 300 миллионов тенге. Однако это не помогло «Семей Авиа» стать прибыльной. Компания, напротив, задолжала кредиторам 800 миллионов тенге. И в 2012 году была объявлена банкротом.





Кредиторы оценили здание воздушной гавани в 429 миллионов тенге. Земля, на которой стоит аэропорт, принадлежит Минсельхозу. И этот надел ведомство оценило в 120 миллионов тенге. Специалисты СПК направили письмо в правительство и ведут переговоры с МСХ и другими кредиторами, чтобы понять структуру всех долгов.





"Постановление правительства выйдет и соответственно мы выкупим это здание. Реконструкция тогда сразу же начнется, деньги на это предусмотрены, подрядчики уже, что называется, заряжены, они нас торопят ребята решайте быстрее вопрос мы готовы ремонтировать это здание. И аэропорт будет нормально функционировать и работать", - председатель правления АО «НК «СПК «Ертiс» Болат Акужанов.





Сейчас на взлётном поле уже сняты 11 тысяч плит, идёт ремонт полосы, на очереди воздушная гавань. После реконструкции аэропорт Семея сможет принимать все виды воздушного транспорта.







