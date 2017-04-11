В Казахстане предлагают создать Министерство транспорта

В Казахстане предлагают создать отдельное Министерство транспорта. В недавнем прошлом подобное ведомство уже было и называлось Министерство транспорта и коммуникаций, сообщает телеканал Астана





Что касается сегодняшней инициативы, то её на площадке правчаса озвучил глава союза транспортников - Канат Альмагамбетов. Он считает, что такая необходимость обусловлена - приоритетами Казахстана по развитию новой евразийской логистической инфраструктуры.





Альмагамбетов напомнил, что в сферу транспорта вложены - колоссальные инвестиции, и настало время получать от них экономическую отдачу.





"Опыт других стран показывает, что государственный орган, отвечающий за транзитную политику, транспортную отрасль, активно контролирует эффективность использования инвестиций, рассматривает различные варианты развития транзитного потенциала своей страны, включая предоставление льготных и выгодных условий для всех перевозчиков при осуществлении транзита. В том числе выделение дотаций для развития транзита. Исходя из этого, предлагаем рассмотреть вопрос создания самостоятельного Министерства транспорта Республики Казахстан", - сказал генеральный директор союза транспортников РК «KAZLOGISTICS» Канат Альмагамбетов







