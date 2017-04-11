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Стрельбу в школе в США устроил муж учительницы начальных классов

11 апреля 2017, 07:43

Супруга нападавшего работала с детьми с особенностями психофизического развития.

Жертвами стрельбы в одной из школ города Сан-Бернардино в Калифорнии (США) стали учительница начальных классов, являвшаяся супругой нападавшего, и ее восьмилетний ученик, передает Интерфакс.

По словам главы городской полиции Джаррода Бургуана, второй мальчик в возрасте 9 лет получил ранения, в настоящее время он находится в стабильном состоянии.

Бургуан назвал имя предполагаемого стрелка - 53-летний Седрик Андресон из Риверсайда (Калифорния). По данным полицейского, Андерсон открыл огонь по своей жене, 53-летней Карен Эйлен Смит, из крупнокалиберного револьвера. Супруга нападавшего преподавала в начальных классах, где учатся дети с особенностями психофизического развития.

Глава полиции Сан-Бернардино также рассказал, что стрелок был женат на погибшей учительнице всего несколько месяцев, они жили раздельно как минимум месяц.

Кроме того, нападавший имел уголовную судимость за незаконное ношение оружия, насилие в семье, распространение наркотиков.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии. Открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством.

Фото: Reuters


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