Стрельбу в школе в США устроил муж учительницы начальных классов
11 апреля 2017, 07:43
Супруга нападавшего работала с детьми с особенностями психофизического развития.
Жертвами стрельбы в одной из школ города Сан-Бернардино в Калифорнии (США) стали учительница начальных классов, являвшаяся супругой нападавшего, и ее восьмилетний ученик, передает Интерфакс.
По словам главы городской полиции Джаррода Бургуана, второй мальчик в возрасте 9 лет получил ранения, в настоящее время он находится в стабильном состоянии.
Бургуан назвал имя предполагаемого стрелка - 53-летний Седрик Андресон из Риверсайда (Калифорния). По данным полицейского, Андерсон открыл огонь по своей жене, 53-летней Карен Эйлен Смит, из крупнокалиберного револьвера. Супруга нападавшего преподавала в начальных классах, где учатся дети с особенностями психофизического развития.
Глава полиции Сан-Бернардино также рассказал, что стрелок был женат на погибшей учительнице всего несколько месяцев, они жили раздельно как минимум месяц.
Кроме того, нападавший имел уголовную судимость за незаконное ношение оружия, насилие в семье, распространение наркотиков.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, два получили ранения в результате стрельбы в одной из школ Калифорнии. Открывший стрельбу покончил жизнь самоубийством.
Фото: Reuters
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