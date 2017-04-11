На трассе Актау-Жанаозен в ДТП погиб водитель автомобиля УАЗ

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в районе нефтепромысла АО «Озенмунайгаз» 10 апреля около 16:00.

Вызов на дорожно-транспортное происшествие на станцию Скорой помощи Жанаозена поступил от очевидца, передает Лада





Прибывшая бригада медиков в 15:50 сегодня, 10 апреля, констатировала смерть водителя УАЗ «Фермер». Личность погибшего пока не установлена. Пассажиров, кроме водителя, в автомобиле УАЗ не было, говорят на станции Скорой помощи Жанаозена.





Как рассказали медики, другие транспортные средства на месте аварии отсутствовали. Тело погибшего доставлено в морг Жанаозена.

Подробности о произошедшем ДТП в полиции обещали сообщить позже.











