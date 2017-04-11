В Австралии моряки прогнали акулу с помощью швабры
11 апреля 2017, 08:05
Один из членов команды взял швабру и начал отгонять хищника, чтобы тот не повредил мотор.
Матросы из австралийского штата Виктория отпугнули и прогнали белую акулу от судна с помощью швабры, пишет РИА Новости.
Моряки рыбачили, как внезапно вокруг их судна начала кружить акула. Один из членов команды взял швабру и начал отгонять хищника, чтобы тот не повредил мотор.
"Мы не паниковали, но было немного нервно… Акула не пострадала от лопасти мотора", — заявил один из рыбаков. Члены команды отметили, что это не первый случай, когда им приходится отгонять незваных гостей таким способом.
Белые акулы являются одними из крупнейших рыб на Земле и представляют серьезную угрозу для человека, в связи с чем получили название акула-людоед.
Фото: YouTube
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