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В Австралии моряки прогнали акулу с помощью швабры

11 апреля 2017, 08:05

Один из членов команды взял швабру и начал отгонять хищника, чтобы тот не повредил мотор.

Матросы из австралийского штата Виктория отпугнули и прогнали белую акулу от судна с помощью швабры, пишет РИА Новости.

Моряки рыбачили, как внезапно вокруг их судна начала кружить акула. Один из членов команды взял швабру и начал отгонять хищника, чтобы тот не повредил мотор.

"Мы не паниковали, но было немного нервно… Акула не пострадала от лопасти мотора", — заявил один из рыбаков. Члены команды отметили, что это не первый случай, когда им приходится отгонять незваных гостей таким способом.

Белые акулы являются одними из крупнейших рыб на Земле и представляют серьезную угрозу для человека, в связи с чем получили название акула-людоед.


Фото: YouTube

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