В Белоруссии двухлетний ребенок вдохнул воздушный шарик и умер

Трагедия произошла вечером 7 апреля в белорусском Гомеле, сообщает "Гомель сегодня".





Дети игрались с воздушным шариком, который старшая принесла из школы. 11-летняя девочка пыталась его надуть, но не смогла.





"Тогда средняя — четырехлетка — понесла шарик в ванную комнату и стала наливать в него воду. Это увидела мама детей. Она забрала шарик, вылила из него воду, и в этот момент у нее из рук его выхватил младший ребенок — двухлетний мальчик", - рассказал старший помощник прокурора Гомеля Владимир Токаревский.





Ребенок побежал в комнату и стал прыгать на кровати. Когда мама зашла, он на вдохе заглотил шарик. Женщина пыталась самостоятельно оказать помощь сыну, освободить дыхательные пути. В то время как старшая дочь вызвала скорую. Бригада медиков также старалась спасти мальчика, однако безуспешно.





Ребенок умер в карете скорой помощи.



