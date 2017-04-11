В Белоруссии двухлетний ребенок вдохнул воздушный шарик и умер
11 апреля 2017, 08:21
Ребенок умер в карете скорой помощи.
Трагедия произошла вечером 7 апреля в белорусском Гомеле, сообщает "Гомель сегодня".
Дети игрались с воздушным шариком, который старшая принесла из школы. 11-летняя девочка пыталась его надуть, но не смогла.
"Тогда средняя — четырехлетка — понесла шарик в ванную комнату и стала наливать в него воду. Это увидела мама детей. Она забрала шарик, вылила из него воду, и в этот момент у нее из рук его выхватил младший ребенок — двухлетний мальчик", - рассказал старший помощник прокурора Гомеля Владимир Токаревский.
Ребенок побежал в комнату и стал прыгать на кровати. Когда мама зашла, он на вдохе заглотил шарик. Женщина пыталась самостоятельно оказать помощь сыну, освободить дыхательные пути. В то время как старшая дочь вызвала скорую. Бригада медиков также старалась спасти мальчика, однако безуспешно.
Ребенок умер в карете скорой помощи.
Фото: gomel.today
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