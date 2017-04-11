В Китае при падении грузовика с обрыва погибли семь человек

Как сообщили во вторник местные власти, инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в районе Кайчжоу. В грузовике, включая водителя, находились 12 человек.





Два человека погибли на месте, еще пять скончались позже от полученных травм в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.





Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она могла произойти из-за ошибки в управлении транспортным средством.