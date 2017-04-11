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В Китае при падении грузовика с обрыва погибли семь человек

11 апреля 2017, 08:42

В грузовике, включая водителя, находились 12 человек.

Грузовик, использовавшийся для сельскохозяйственных работ, перевернулся в муниципалитете Чунцин в Китае, погибли семь человек, еще пять пострадали, сообщает РИА Новости.

Как сообщили во вторник местные власти, инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в районе Кайчжоу. В грузовике, включая водителя, находились 12 человек.

Два человека погибли на месте, еще пять скончались позже от полученных травм в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она могла произойти из-за ошибки в управлении транспортным средством.

Фото: РИА Новости

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