В Китае при падении грузовика с обрыва погибли семь человек
11 апреля 2017, 08:42
В грузовике, включая водителя, находились 12 человек.
Грузовик, использовавшийся для сельскохозяйственных работ, перевернулся в муниципалитете Чунцин в Китае, погибли семь человек, еще пять пострадали, сообщает РИА Новости.
Как сообщили во вторник местные власти, инцидент произошел в понедельник во второй половине дня в районе Кайчжоу. В грузовике, включая водителя, находились 12 человек.
Два человека погибли на месте, еще пять скончались позже от полученных травм в больнице. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Причина аварии выясняется. По предварительным данным, она могла произойти из-за ошибки в управлении транспортным средством.
Фото: РИА Новости
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