В КНДР заявили, что готовы к войне с США - СМИ

Северная Корея обвинила США в развертывании корабельной ударной группы у своих берегов и заявила, что готова к "войне", сообщает Лига Новости.





9 апреля США отправили к берегам Кореи атомный авианосец.





В сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел КНДР также сказано, что приближение американского авианосца "Карл Винсон" к берегам Корейского полуострова означает, что "планы США по вторжению в Северную Корею достигли серьезной фазы". Об этом сообщает Би-би-си.





Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт МакМастер заявил, что решение США переместить группу ВМС к берегам Северной Кореи - это "осторожная" реакция на ее провокационные действия.



