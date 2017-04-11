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В КНДР заявили, что готовы к войне с США - СМИ

11 апреля 2017, 08:56

Заявление Пхеньяна стало ответом на перемещение атомного авианосца США к берегам КНДР.

Северная Корея обвинила США в развертывании корабельной ударной группы у своих берегов и заявила, что готова к "войне", сообщает Лига Новости.

9 апреля США отправили к берегам Кореи атомный авианосец.

В сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел КНДР также сказано, что приближение американского авианосца "Карл Винсон" к берегам Корейского полуострова означает, что "планы США по вторжению в Северную Корею достигли серьезной фазы". Об этом сообщает Би-би-си.

Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт МакМастер заявил, что решение США переместить группу ВМС к берегам Северной Кореи - это "осторожная" реакция на ее провокационные действия.

Фото: ЕРА

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