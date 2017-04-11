Шесть человек пострадали при беспорядках в лагере мигрантов на севере Франции

Всего в лагере Гранд-Синт проживает от 1 - 1,5 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В результате беспорядков в лагере мигрантов близ города Дюнкерк на севере Франции пострадали по меньшей мере шесть человек. Кроме того, во временном лагере возник пожар, уничтоживший часть построек , сообщает , сообщает Reuters





Стычки и драки в лагере мигрантов Гранд-Синт начались накануне, 10 апреля. Для пресечения насилия в лагерь прибыли силы правопорядка и полицейский спецназ. Однако это не остановило беспорядки. Полицейские столкнулись с сопротивлением жителей лагеря. В столкновения с сотрудниками полиции приняли участие более ста мигрантов. Один из пострадавших в результате столкновений находится в критическом состоянии. Еще у нескольких человек медики обнаружили ножевые ранения.





Позднее в лагере вспыхнул пожар. Огонь охватил временные деревянные постройки. «Многие из строений сгорели или все еще находятся в огне, более половины лагеря было разрушено», — цитирует агентство слова представителя местных властей. Часть жителей лагеря были эвакуированы.





Всего в лагере Гранд-Синт проживает от 1 - 1,5 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Значительную часть из них составляют курды.



