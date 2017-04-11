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Последний путь поэта: сегодня в Москве простятся с Евгением Евтушенко

11 апреля 2017, 09:14

На похоронах будут присутствовать только семья и друзья.

Во вторник в Москве простятся с Евгением Евтушенко. Церемония состоится в Центральном доме литераторов на Большой Никитской. Гражданская панихида начнётся в девять утра и продлится четыре часа, сообщает Вести.ru

Затем траурная процессия отправится в писательский посёлок Переделкино, где поэта предадут земле — недалеко от могилы Бориса Пастернака, как пожелал сам Евтушенко. На похоронах будут присутствовать только семья и друзья, сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, что поэт умер 1 апреля в США, куда он переехал в 1991 году. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Фото: Russian Look

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