Последний путь поэта: сегодня в Москве простятся с Евгением Евтушенко
11 апреля 2017, 09:14
На похоронах будут присутствовать только семья и друзья.
Во вторник в Москве простятся с Евгением Евтушенко. Церемония состоится в Центральном доме литераторов на Большой Никитской. Гражданская панихида начнётся в девять утра и продлится четыре часа, сообщает Вести.ru
Затем траурная процессия отправится в писательский посёлок Переделкино, где поэта предадут земле — недалеко от могилы Бориса Пастернака, как пожелал сам Евтушенко. На похоронах будут присутствовать только семья и друзья, сообщает телеканал "Россия 24".
Напомним, что поэт умер 1 апреля в США, куда он переехал в 1991 году. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.
Фото: Russian Look
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