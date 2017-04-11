В России из-за гриппа закрыли 15 школ
11 апреля 2017, 09:20
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ есть, но грипп уходит медленно.
Три региона РФ остаются охваченными гриппом и ОРВИ в России, в 15 школах приостановлены занятия, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На прошедшей 14 неделе продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, но грипп уходит медленно", — сообщила Попова. По ее словам, превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в трех субъектах Российской Федерации: Республике Коми, Челябинской области, Кемеровской области.
"Удельный вес вирусов гриппа при лабораторном исследовании снижается и замещается вирусами негриппозной этиологии", — добавила Попова.
Она отметила, что для прерывания эпидпроцесса в России остаются закрытыми 15 школ.
Попова также рассказала, что среди детей до двух лет недельные эпидемические пороги превышены в четырех субъектах, от трёх до шести лет — в шести субъектах, среди школьников – в двух субъектах. Среди лиц старше 15 лет вторую неделю превышение недельных порогов не регистрируется.
Фото: iskra-sev.ru
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