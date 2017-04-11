О состоянии Головкина после боя с Джейкобсом рассказал Абель Санчес

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), признался, что его подопечный в последнем поединке против американца Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО) был измотан сильнее обычного , пишет , пишет Vesti.kz.





"Головкин испытывал болевые ощущения, ведь он провел 12-раундовый бой. Я не увидел этого в первый день в раздевалке. Обычно это начинает чувствоваться на второй-третий день, а я не проверял его. После длительного тренировочного лагеря я последний, кого бы он хотел видеть. Но Головкин не из тех, кто жалуется. Это была естественная боль. У него был тяжелый поединок", - сказал Санчес в интервью Yahoo! Sports.





Отметим, что ранее промоутер чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен объяснил затянувшийся процесс переговоров с командой Головкина тем, что у казахстанца травма. Однако Санчес опроверг эту информацию.





Между тем стало известно, что Головкин пропустит объединительный бой с Сондерсом, который, по слухам, был намечен на 10 июня в Казахстане. Вместо этого казахстанец решил сосредоточиться на поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), с которым они ведут переговоры на сентябрь.



