Региональный хаб по борьбе с глобальными угрозами планируют создать в Казахстане
11 апреля 2017, 09:34
Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.
Региональный хаб по борьбе с глобальными угрозами планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил Генеральный прокурор Жакип Асанов в ходе рабочего визита в Австрию, передает телеканал "Хабар24".
В Вену он прибыл с исполняющим обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Наилем Ахметзакировым. О планах по открытию хаба Жакип Асанов рассказал на встрече с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером.
На базе регионального центра специалисты стран Центральной Азии и СНГ будут изучать способы борьбы с терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, а также наркотрафиком. Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.
"Мы считаем проект регионального хаба очень своевременным. В ОБСЕ его полностью поддерживают. На встрече с Генеральным прокурором мы обсудили, какая именно помощь от нас требуется. Для борьбы с глобальными угрозами нужно объединяться. И мы готовы делиться своим опытом", - отметил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер.
Фото: 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853059-1e4d9bdb068d5137a260df6792e6b8d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...