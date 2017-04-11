Региональный хаб по борьбе с глобальными угрозами планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил Генеральный прокурор Жакип Асанов в ходе рабочего визита в Австрию , передает телеканал , передает телеканал "Хабар24"





В Вену он прибыл с исполняющим обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Наилем Ахметзакировым. О планах по открытию хаба Жакип Асанов рассказал на встрече с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером.





На базе регионального центра специалисты стран Центральной Азии и СНГ будут изучать способы борьбы с терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, а также наркотрафиком. Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.





"Мы считаем проект регионального хаба очень своевременным. В ОБСЕ его полностью поддерживают. На встрече с Генеральным прокурором мы обсудили, какая именно помощь от нас требуется. Для борьбы с глобальными угрозами нужно объединяться. И мы готовы делиться своим опытом", - отметил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер.







