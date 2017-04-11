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Региональный хаб по борьбе с глобальными угрозами планируют создать в Казахстане

11 апреля 2017, 09:34

Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.

Региональный хаб по борьбе с глобальными угрозами планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил Генеральный прокурор Жакип Асанов в ходе рабочего визита в Австрию, передает телеканал "Хабар24".

В Вену он прибыл с исполняющим обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре Наилем Ахметзакировым. О планах по открытию хаба Жакип Асанов рассказал на встрече с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером.

На базе регионального центра специалисты стран Центральной Азии и СНГ будут изучать способы борьбы с терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, а также наркотрафиком. Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.

"Мы считаем проект регионального хаба очень своевременным. В ОБСЕ его полностью поддерживают. На встрече с Генеральным прокурором мы обсудили, какая именно помощь от нас требуется. Для борьбы с глобальными угрозами нужно объединяться. И мы готовы делиться своим опытом", - отметил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер.


Фото: 24.kz

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