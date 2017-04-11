Комитет по чрезвычайным ситуациям бьет тревогу

С наступлением весны, когда начато разрушение ледового покрытия водоемов, количество трагедий возросло. Причина несчастных случаев - пренебрежение элементарными правилами поведения на льду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Спасателями повсеместно проводятся профилактические мероприятия с населением: рейды по водоемам, беседы с рыбаками, распространение агитационных материалов. Но, несмотря на принимаемые меры, число погибших на воде продолжает расти.

Всего с начала марта т.г. на воде погибло более 15 человек. Несчастные случаи происходили при рыбной ловле, при попытке проезда по льду на автотранспорте и переходе через водоем верхом на лошадях.

На озере Балхаш в Карагандинской области продолжаются поиски мужчины, провалившегося под лед вместе с автотранспортом 21 марта т.г. А спасатели Алматинской области на реках Или и Котентай ежедневно ведут поиски двух мужчин, выехавших на рыбалку 18 и 23 марта.

Благодаря своевременному обращению за помощью, силами спасательных подразделений КЧС с начала марта 2017 года на водоемах спасено порядка 20 человек.

Так, 1 марта на Капшагайском водохранилище силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области спасены 15 рыбаков, которые остались на отколовшей льдине.

6 и 9 марта на реке Урал в Атырау спасены 2 человека, провалившиеся под лед.

3 апреля двое рыбаков-любителей остались на льдине в 8 км от берега озера Кошкарколь в Алакольском районе Алматинской области. Принятыми оперативными мерами спасателей мужчины были доставлены на берег.

КЧС предупреждает! Лед на весенних водоемах визуально обманчив и непрочен! Предупредите об этом детей. Любителям рыбной ловли необходимо иметь при себе индивидуальные спасательные средства.

Особую тревогу вызывают участившиеся случаи гибели детей, оставленных без присмотра у воды.

За период с начала марта текущего года известно о шести погибших детях, упавших в оросительные каналы, септики и ямы с водой в Южно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Спасателями Жамбылской области на реке Талас ведутся поиски мальчика 2004 года рождения, который 9 апреля предположительно утонул, играясь на берегу реки.

Трагические случаи в большинстве своем происходят из-за недосмотра родителей и незнания детьми элементарных мер безопасности.

Комитет по ЧС призывает всех родителей внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Маленький ребенок не в состоянии объективно оценивать степень опасности. Поэтому оставление его без присмотра, даже на непродолжительное время, может привести к трагедии. Детям необходимо объяснять необходимость соблюдения правил безопасности.