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Новости за сегодня

Президент рассказал о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», посвященное юбилею Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.

В ходе интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.

 

 

11 апреля 2017, 09:43
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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