Власти США внесли в список опасных террористов нескольких малайзийцев
11 апреля 2017, 09:48
В том числе, речь идет о разыскиваемом в Малайзии 26-летнем террористе Мухаммаде Ванди.
Власти США признали нескольких граждан Малайзии, находящихся в Сирии, особо опасными террористами и внесли их имена в санкционный список управления Минфина по контролю за иностранными активами, сообщает Росбалт.
В том числе, речь идет о разыскиваемом в Малайзии 26-летнем террористе Мухаммаде Ванди. Он считается одним из полевых командиров «Исламского государства» и занимается вербовкой боевиков из стран Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.
Малайзийская полиция возложила на Ванди ответственность за нападение на ночной клуб в пригороде Куала-Лумпура в июне прошлого года. Он также подозревается в финансировании последователей ИГ на родине.
В настоящее время в Сирии в рядах экстремистов воюют 56 граждан Малайзии. С 2013 года в Малайзии были арестованы 260 человек за связи с ИГ.
Фото: © СС0 Public Domain
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853064-cbd3027e929132e3fb484925442ae8e1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...