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Власти США внесли в список опасных террористов нескольких малайзийцев

11 апреля 2017, 09:48

В том числе, речь идет о разыскиваемом в Малайзии 26-летнем террористе Мухаммаде Ванди.

Власти США признали нескольких граждан Малайзии, находящихся в Сирии, особо опасными террористами и внесли их имена в санкционный список управления Минфина по контролю за иностранными активами, сообщает Росбалт.

В том числе, речь идет о разыскиваемом в Малайзии 26-летнем террористе Мухаммаде Ванди. Он считается одним из полевых командиров «Исламского государства» и занимается вербовкой боевиков из стран Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

Малайзийская полиция возложила на Ванди ответственность за нападение на ночной клуб в пригороде Куала-Лумпура в июне прошлого года. Он также подозревается в финансировании последователей ИГ на родине.

В настоящее время в Сирии в рядах экстремистов воюют 56 граждан Малайзии. С 2013 года в Малайзии были арестованы 260 человек за связи с ИГ.

Фото: © СС0 Public Domain

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