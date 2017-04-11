Власти США внесли в список опасных террористов нескольких малайзийцев

В том числе, речь идет о разыскиваемом в Малайзии 26-летнем террористе Мухаммаде Ванди.

Власти США признали нескольких граждан Малайзии, находящихся в Сирии, особо опасными террористами и внесли их имена в санкционный список управления Минфина по контролю за иностранными активами , сообщает , сообщает Росбалт.





В том числе, речь идет о разыскиваемом в Малайзии 26-летнем террористе Мухаммаде Ванди. Он считается одним из полевых командиров «Исламского государства» и занимается вербовкой боевиков из стран Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.





Малайзийская полиция возложила на Ванди ответственность за нападение на ночной клуб в пригороде Куала-Лумпура в июне прошлого года. Он также подозревается в финансировании последователей ИГ на родине.





В настоящее время в Сирии в рядах экстремистов воюют 56 граждан Малайзии. С 2013 года в Малайзии были арестованы 260 человек за связи с ИГ.



