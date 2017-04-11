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Новости за сегодня

Назарбаев объяснил, почему Астана выбрана площадкой сирийских переговоров

 

Астана была выбрана в качестве площадки для межсирийских переговоров из-за того, что она равноудалена от всех сторон конфликта. Об этом интервью телеканалу «МИР 24» заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы предоставили возможность встречаться конфликтующим сторонам - сирийской оппозиции и правительству, и тем кто участвует (в переговорах - «МИР 24») - Россия, Иран, Турция. По их просьбе проходят несколько серий таких встреч. На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции. Мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров. Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над Исламским государством, и борьбы с терроризмом решить проблему невозможно», - подчеркнул Глава государства.

 

11 апреля 2017, 09:16
Источник, интернет-ресурс: МТРК «МИР

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