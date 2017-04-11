Губернатор Алабамы ушел с поста из-за связи с подчиненной

Губернатор Алабамы 74-летний Роберт Бентли был вынужден уйти в отставку на фоне сообщений о его отношениях с подчиненной , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой на Associated Press.





Бентли, в отношении которого велось расследование, был арестован раньше в тот же день. Ему предъявили обвинения, связанные с нормами профессиональной этики. Также ему инкриминировали нарушение законодательства в области финансирования избирательной компании. Чиновник признал вину и согласился выплатить $2 тыс. штрафа и вернуть в избирательные фонды $37 тыс. Он также приговорен к ста часам общественных работ. Поскольку губернатор по образованию является медиком, эту часть наказания он будет обязан отработать в качестве врача-дерматолога.





Также, в соответствии с соглашением, он не сможет вновь занимать государственные посты. Кроме того, скандал отразился и на личной жизни политика. После 50 лет брака он был вынужден развестись со своей женой.





Скандал с участием губернатора разгорелся в прошлом году. Один из экс-сотрудников его администрации предоставил журналистам запись разговора Бентли и и его политического советника Ребекки Мейсон. Из беседы следовало, что губернатор, скорее всего, состоял с женщиной в интимных связях. В отношении мужчины было инициировано расследование. Также выяснилось, что чиновник платил женщине деньги из средств избирательной кампании.





Кроме того, политик пытался скрыть от следствия свою возможную связь со своим консультантом. В частности, сотрудница офиса его жены утверждает, что Бентли начал ей угрожать после того, как заподозрил ее в участии в раскрытии информации о его личной жизни.





Как отмечают СМИ, с момента своего избрания в 2010 году республиканец Бентли неоднократно проявлял себя как консервативный политик, ставящей своей целью защиту моральных ценностей.