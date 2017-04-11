Из-за паводков сохраняется ограничение движения на дорогах ЮКО и ВКО

В связи с паводковой ситуацией на различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей сохраняются ограничения движения для автотранспорта , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».





Так, сегодня в ВКО сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».





На автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км. 748+600 м. идет размыв водопропускной трехочковой трубы, а также размыв земляного полотна шириной 5 м. Ограничений движения для автотранспорта на данном участке нет.





В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км.). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арыс. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.





В Акмолинской области идут переливы на автодорогах:

1. «Макинск-Аксу-Торгай» км. 49 (ширина - 50 м., глубина - 10-15 см. Имеются 2 водопропускные трубы);

2. «Щучинск-Зеренда» км. 4+200 м. (ширина - 200 м., глубина - 15-20 см. Имеется водопропускная труба).





В Карагандинской области идет перелив талой воды на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 1079км (ширина - 50 м., глубина - 15 см. Имеется водопропускная труба).





Ограничений движения для автотранспорта в Акмолинской и Карагандинской областях в настоящее время нет. На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.



