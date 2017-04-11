Ко Дню космонавтики на Байконуре покажут фильм "Время первых"

Картину также покажут и на других космодромах.

Космическую драму "Время первых" покажут инженерам-ракетчикам на космодроме Байконур, Восточный, строящемся в Амурской области, а также Плесецке и в Кремле , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.





Всероссийский прокат ленты, основанной на реальной истории полета корабля "Восход-2", во время которого был осуществлен первый в истории выход корабля в открытый космос, начался 6 апреля.





"Выход фильма "Время первых" приурочен к празднованию Дня авиации и космонавтики. Показы кинокартины с 8 по 12 апреля запланированы на космодромах Байконур, Восточный, Плесецк. В День авиации и космонавтики фильм будет демонстрироваться в Государственном Кремлевском дворце представителям предприятий и организаций, входящим в состав государственной корпорации "Роскосмос", внесшей значительный вклад в создание кинокартины", — говорится в сообщении.





В создании картины на всех этапах — от разработки сценария до выпуска фильма на экраны — принимал непосредственное участие дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. В фильме воссоздан героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на космическом корабле "Восход-2" в марте 1965 года.



