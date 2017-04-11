Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ко Дню космонавтики на Байконуре покажут фильм "Время первых"

11 апреля 2017, 10:20

Картину также покажут и на других космодромах.

Космическую драму "Время первых" покажут инженерам-ракетчикам на космодроме Байконур, Восточный, строящемся в Амурской области, а также Плесецке и в Кремле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Всероссийский прокат ленты, основанной на реальной истории полета корабля "Восход-2", во время которого был осуществлен первый в истории выход корабля в открытый космос, начался 6 апреля.

"Выход фильма "Время первых" приурочен к празднованию Дня авиации и космонавтики. Показы кинокартины с 8 по 12 апреля запланированы на космодромах Байконур, Восточный, Плесецк. В День авиации и космонавтики фильм будет демонстрироваться в Государственном Кремлевском дворце представителям предприятий и организаций, входящим в состав государственной корпорации "Роскосмос", внесшей значительный вклад в создание кинокартины", — говорится в сообщении.

В создании картины на всех этапах — от разработки сценария до выпуска фильма на экраны — принимал непосредственное участие дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. В фильме воссоздан героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на космическом корабле "Восход-2" в марте 1965 года.

Фото: © Базелевс Продакшн (2017)

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...