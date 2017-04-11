В Казахстане за март выросли потребительские цены и тарифы

В сравнении с 2016 можно считать, что инфляционные процессы удалось обуздать.

К весне Казахстан входил в тройку антилидеров СНГ по годовым показателям инфляции, вместе с Азербайджаном и Украиной. За март потребительские цены и тарифы выросли к февралю еще на 0,5%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz





Впрочем, в сравнении с 2016 можно считать, что инфляционные процессы удалось обуздать: в марте годовой рост цен составил всего 7,7%, против 15,7% годом ранее.





В марте 2017 цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились к февралю - на 0,5%, год-к-году - на 7,7%. Для сравнения, в марте 2016 годовой уровень инфляции составлял 15,7%.





Продовольственные товары подорожали за год на 9,7% (против 12,7% в марте 2016), непродовольственные - на 8,5% (против 26,5% годом ранее), платные услуги - на 4,7% (против 9,1% в прошлом году).





Среди продовольственных товаров наибольшее удорожание отмечено в категории алкогольных напитков и табачных изделий - сразу на 10,8% за год. Среди платных услуг заметнее всего выросли в цене транспортные - на 9,4% год-к-году.





Самый высокий уровень инфляции в кризисный период отмечался в июле-августе прошлого года, когда годовой рост цен составлял почти 18%. В основном подорожание коснулось непродовольственного сектора, где товары подскочили в цене сразу на 28% за год.

Однако уже к началу текущего года инфляционные процессы удалось обуздать - показатель годового роста цен опустился до менее 8%.

10 апреля Национальный Банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 12%, по операциям изъятия ликвидности - 10%.

Ставка была понижена с 12% в феврале. Как пояснил глава НБ РК Данияр Акишев, при принятии решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов - устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах - торговых партнерах. Среди внутренних факторов повлияла продолжающаяся дедолларизация банковских вкладов, а также значительное замедление инфляции, и снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения.

Инфляция в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора и прогнозов Нацбанка. Кроме того, глава финрегулятора подчеркнул, что инфляционные ожидания населения стабилизировались. Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в марте составила 6,1%. Таким образом, ожидания населения формируются на уровне ниже фактического значения инфляции.

Ранее сообщалось, что НБ РК продолжит политику снижения инфляции, и целевой коридор будет постепенно снижаться: в 2017 - 6-8%, в 2018 - 5-7%, в 2019 - 4-6%.



