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Новости за сегодня

Глава государства: Теракт в Петербурге подтвердил - терроризм не имеет границ

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Мир» прокомментировал теракт в петербургском метро.

«События, которые произошли в Санкт-Петербурге, взволновали казахстанцев, мы переживали вместе с россиянами. Я выразил свои соболезнования, сказал, что мы находимся вместе с Россией в этой горести, в этой беде. Это говорит о том, что терроризм не имеет границ, сегодня везде и где угодно может это случиться», - сказал Назарбаев.

Напомним, в результате теракта в метро 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый смертник. Более 50 людей пострадали.

 

11 апреля 2017, 09:26
Источник, интернет-ресурс: МТРК «МИР

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