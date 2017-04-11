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Новости за сегодня

В Астане в преддверии EXPO проверят владельцев оружия

 

В Астане и приграничных областях республики в канун проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017» проводится профилактическая отработка, целью и задачей которой является повышение уровня правопорядка и общественной безопасности, стабилизация криминогенной обстановки в столице и приграничных областях в период подготовки и проведения выставки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ДВД, передает Zakon.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие проходит в два этапа, первый этап которого начался 10 апреля и продлится до 20 апреля.

ОПМ несет преимущественно упреждающий характер. В оперативно- профилактическом мероприятий задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках проведения ОПМ по месту жительства проверяются лица, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел. Помимо этого, плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного и охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия.

«С учетом указанного, гостей и жителей столицы и приграничных областей входящих в пояс безопасности столицы призываем отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов,»- сообщили в ДВД.

 

11 апреля 2017, 09:41
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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