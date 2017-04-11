Российские банки теряют позиции на кредитном рынке РК

Ссудный портфель БВУ РК за год, к концу февраля 2017 года сократился на 3,1%, до 15,14 трлн тенге, против 15,62 трлн в конце февраля 2016 года, такие данные приводит Ranking.kz





Совокупный объем кредитов четырех казахстанских "дочек" российских банков при этом уменьшился еще больше - на 11,3%, с 1,43 до 1,27 трлн тенге. Их доля от общего объема ссудного портфеля БВУ РК за год сократилась с 9,1% до 8,4%.





Сбербанк - самый крупный банк из российских банков на рынке РК, по объему ссудного портфеля банк занимает 4 место. К концу февраля 2017 года объем кредитов Сбербанка составил 940,3 млрд тенге, потеряв за год 135,7 млрд (12,6%). Выбыв из списка триллионеров в конце мая 2016 года, в конце июля он вернулся в список вновь, но уже в следующем месяце окончательно выбыл из него. Уровень просрочки свыше 90 дней уменьшился с 11,3% до 10,1%, что выше рекомендуемой доли НБ РК.





Второй крупнейший российский банк представленный в РК - Альфа-Банк. Ссудный портфель банка за год, к концу февраля 2017 года сократился на 33,2 млрд тенге (20,9%), до 125,7 млрд тенге. Доля просрочки более 90 дней у Альфа-Банка уменьшилась с 8,9% до 7,4%, что является близким к уровню просрочки всех БВУ РК - 7,3%.





Единственный российский банк, который показал прирост за период февраль 2016-2017 - Хоум Кредит Банк. Ссудный портфель банка за год вырос на 21,3 млрд (21,1%) и составляет 122,1 млрд тенге. Качество кредитов тоже показало хороший прогресс, доля просроченных кредитов свыше 90 дней сократилась почти в 2 раза - с 8,7% до 4,4%.





Ссудный портфель Банка ВТБ за год, к концу февраля, потерял 13,4 млрд тенге (14,6%) и составил 78,4 млрд. Качество ссудного портфеля одно из самых худших на рынке, доля просроченных кредитов свыше 90 дней составляет 15,5%, за последний год этот показатель достигал 20,2%.