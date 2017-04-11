Главный тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку
11 апреля 2017, 10:38
Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Fox Sports.
"Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу", - сказал Тапия.
В августе 2016 года специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки. Ранее Бауса тренировал бразильский "Сан-Паулу", аргентинский "Сан-Лоренсо" и др. За свою тренерскую карьеру он дважды выигрывал Кубок Либертадорес - с эквадорским "ЛДУ Кито" (2008) и "Сан-Лоренсо" (2014).
Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров.
Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.
Эдгардо Бауса© EPA/DAVID FERNANDEZ
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