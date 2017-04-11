Главный тренер сборной Аргентины по футболу Бауса отправлен в отставку

Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия, слова которого приводит Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Fox Sports.





"Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу", - сказал Тапия.





В августе 2016 года специалист сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки. Ранее Бауса тренировал бразильский "Сан-Паулу", аргентинский "Сан-Лоренсо" и др. За свою тренерскую карьеру он дважды выигрывал Кубок Либертадорес - с эквадорским "ЛДУ Кито" (2008) и "Сан-Лоренсо" (2014).





Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью. Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, набрав 22 очка в 14 матчах. Лидирует сборная Бразилии, гарантировавшая себе участие в ЧМ-2018, в ее активе 33 очка после 14 туров.





Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.





Эдгардо Бауса© EPA/DAVID FERNANDEZ



