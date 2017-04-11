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Новости за сегодня

Марат Омаров возглавил АО «Национальное агентство по технологическому развитию»

 

Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Марат Омаров назначен Председателем Правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (дочерняя организация Холдинга).

Марат Омаров начал трудовую деятельность бизнес-аналитиком в ИТ компании «Digiet Limited». В разные годы работал советником министра экономического развития и торговли РК, министра экономики и бюджетного планирования РК, заместителем директора Департамента формирования тарифной и институциональной политики министерства национальной экономики РК, управляющим директором АО «Казахтелеком».

Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE). Имеет степень магистра социальных наук. Прошел обучение по программе «Инновации и предпринимательство» в Стэндфордской высшей школе бизнеса.

Миссией АО «Национальное агентство по технологическому развитию» является оказание эффективной поддержки инновационной деятельности в стране.

 

11 апреля 2017, 10:35
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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