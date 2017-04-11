Назначен глава департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области

Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на аппаратном совещании представил нового руководителя Департамента охраны общественного здоровья.

Приказом ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан по согласованию с министром здравоохранения Республики Казахстан Азамат Дюсенов назначен руководителем Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области.

Азамат Дюсенов 1975 года рождения, образование высшее. Окончил в 1999 году Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности педиатрия, в 2010 году Карагандинский университет «Болашак» по специальности финансы.

Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-интерном в Карагандинской государственной медицинской академии.

В разные годы занимал должности директора детской больницы Балхаша, затем центральной районной больницы Бухар-Жирауского района Карагандинской области.

С 2014 по 2017 годы занимал должность руководителя - главного государственного медицинского инспектора Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельностью Акмолинской области.