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Новости за сегодня

Назначен заместитель акима Кызылорды

 

Нурлан Максутов назначен заместителем акима города Кызылорда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Он родился в 1980 году в Жалагашском районе Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «инженер-эколог», Северо-Казахстанскую правовую академию по специальности «правоведение».

Трудовой путь начал в 2004 году в качестве ведущего специалиста Тайыншинского районного отдела труда и социальной защиты (СКО). В разное время работал главным специалистом аппарата акима СКО, главным экспертом Комитета по делам сельских территорий при Министерстве сельского хозяйства РК, руководителем управления в Министерстве экономического развития и торговли РК, заместителем директора департамента региональной политики и самоуправления Министерства национальной экономики РК.

До назначения на новую должность был заместителем директора департамента развития инфраструктуры экономики МНЭ РК.

11 апреля 2017, 10:45
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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