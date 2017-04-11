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В ВКО мужчина тяжело ранил знакомого, заподозрив его в нетрадиционной ориентации

11 апреля 2017, 10:56

Скандалиста-моралиста приговорили к четырем годам ограничения свободы.

Зыряновец явился к своему знакомому, чтобы поговорить о его моральном облике. По мнению визитера, по городу поползли неприятные слухи: якобы хозяин дома — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Разговор закончился дракой, в ходе которой зачинщик конфликта тяжело ранил своего оппонента. Подробности изложены в материалах суда Зыряновского района, сообщает корреспондент YK-news.kz.

29-летний Б. пришел серьезно поговорить со своим знакомым. Он услышал сплетню, будто последний придерживается нетрадиционной ориентации. Б. решил проверить эти слухи.

Знакомый открыл дверь и попытался обнять Б., чтобы поприветствовать. Последнему это не понравилось. Мужчина оттолкнул знакомца, а когда тот повторил попытку с объятиями — ударил.

Завязалась драка. Хозяин жилища схватил нож и начал отгонять агрессивного визитера, но Б. выхватил у него орудие и ударил мужчину острием в живот. На этом конфликт завершился: Б. даже помог пострадавшему промыть рану и удалился. А потерпевший, когда его состояние ухудшилось, вызвал "скорую".

В зале суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Районный суд приговорил скандалиста-моралиста к четырем годам ограничения свободы.

Фото: slavyanskaya-kultura.ru

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