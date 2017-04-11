В ВКО мужчина тяжело ранил знакомого, заподозрив его в нетрадиционной ориентации
11 апреля 2017, 10:56
Скандалиста-моралиста приговорили к четырем годам ограничения свободы.
Зыряновец явился к своему знакомому, чтобы поговорить о его моральном облике. По мнению визитера, по городу поползли неприятные слухи: якобы хозяин дома — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Разговор закончился дракой, в ходе которой зачинщик конфликта тяжело ранил своего оппонента. Подробности изложены в материалах суда Зыряновского района, сообщает корреспондент YK-news.kz.
29-летний Б. пришел серьезно поговорить со своим знакомым. Он услышал сплетню, будто последний придерживается нетрадиционной ориентации. Б. решил проверить эти слухи.
Знакомый открыл дверь и попытался обнять Б., чтобы поприветствовать. Последнему это не понравилось. Мужчина оттолкнул знакомца, а когда тот повторил попытку с объятиями — ударил.
Завязалась драка. Хозяин жилища схватил нож и начал отгонять агрессивного визитера, но Б. выхватил у него орудие и ударил мужчину острием в живот. На этом конфликт завершился: Б. даже помог пострадавшему промыть рану и удалился. А потерпевший, когда его состояние ухудшилось, вызвал "скорую".
В зале суда обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Районный суд приговорил скандалиста-моралиста к четырем годам ограничения свободы.
Фото: slavyanskaya-kultura.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853091-84382f6de46025a8f162004b21c924b1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...