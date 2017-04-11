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Новости за сегодня

Назначен новый руководитель управления по развитию языков Алматинской области

 

Cегодня назначен новый руководитель областного управления по развитию языков. Им стал Айдар Башбаев, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы - пресс-секретаря акима области. Нового руководителя коллективу представил заместитель акима области Жаксылык Омар.

От имени акима области Ж.Омар выразил уверенность, что новый руководитель продолжит ответственно и эффективно работать с целью успешной реализации в регионе языковой политики страны.

Распоряжением акима Алматинской области Башбаев Айдар Карбозулы назначен руководителем управления по развитию языков Алматинской области.

Башбаев Айдар Карбозулы

Родился в 1972 году. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби и Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова по специальностям - историк, бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовой путь начал учителем истории в казахской средней школы им.Ы.Алтынсарина в с.Ыргыз Актюбинской области. Долгое время трудился в информационной сфере Алматинской области. В разные годы работал главным специалистом областного управления информации и общественного согласия, пресс-службы акима Алматинской области.

С ноября 2008 года - руководитель пресс-службы акима Алматинской области - пресс-секретарь акима области.

11 апреля 2017, 10:51
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

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