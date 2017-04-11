Болат Манкенов: В ситуации с Головкиным все решает его промоутер

Этим утром Yahoo! Sports со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что казахстанская звезда профессионального бокса Геннадий Головкин не станет ближайшим летом встречаться с обладателем пояса чемпиона Мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом — ввиду того, что наш земляк намерен сосредоточиться на подготовке к возможному своему рандеву с Саулем Альваресом в сентябре.





Корреспондент Sports.kz попросил поделиться своим мнением о вероятности подобного развития событий известного казахстанского промоутера, внештатного советника президента Федерации профессионального бокса РК Болата Манкенова.





— Болат Токтарович, сегодня утром авторитетные западные СМИ выдали информацию из своих источников о том, что Геннадий Головкин не будет проводить этим летом объединительный бой за звание абсолютного чемпиона Мира в среднем весе среди профессионалов с Билли Джо Сондерсом и сосредоточится на подготовке к возможному сентябрьскому поединку с Канело. Что Вы думаете по этому поводу?

— Известно, что это было в планах Тома Леффлера — что в сентябре, возможно, Гена встретится с Канело. Понятно, что, наверное, сейчас вовсю идут двусторонние переговоры насчет всего этого по интересам сторон. Но состоится ли такой бой — сказать не могу. Нужно верить только тому, что заявляет Леффлер. В ситуации с Головкиным все решает его промоутер — в его руках все карты, только он владеет всей информацией.





Так что — давайте вместе дождемся, что скажет по этому поводу Том Леффлер.





— Но вероятности подобного развития событий Вы все же не исключаете?

— Вспомните, сколько времени обсуждался возможный поединок между Мейвезером и Пакьяо, — это продолжалось на протяжении 8 лет. И постоянно откуда-то просачивалась информация, что этот бой — дело практически решенное. Однако он состоялся только после официального объявления о подписании контракта.





Наверное, в планах команды GGG бой с Канело в сентябре есть — об этом говорили и Леффлер, и Абель Санчес. Однако — немаловажный нюанс: они пока говорили о нем лишь как о «возможном».





— Если Головкин не станет встречаться с Сондерсом летом, то есть ли вообще смысл в проведении вечера профессионального бокса в рамках ЭКСПО 2017 в Астане? И состоится ли он?

— По вечеру бокса в рамках ЭКСПО тоже по-разному говорят. По крайней мере, такое мероприятие можно было бы провести в Казахстане и без Гены — у нас достаточно смотрибельных бойцов, успешно выступающих по всему миру. Но как все будет — непонятно.





Всеми моментами, связанными с организацией такого вечера бокса, занимаются Министерство туризма и спорта РК и команда Каната Ислама. Если бы удалось провести подобный вечер с хорошим файткардом в Казахстане — было бы здорово.





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