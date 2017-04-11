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Новости за сегодня

Концепцию формирования общего финансового рынка Союза разрабатывает ЕЭК совместно с правительствами и национальными банками стран ЕАЭС

 

Концепцию формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждали на круглом столе в Алматы (Республика Казахстан) представители национальных (центральных) банков, министерств и ведомств финансово-экономического блока государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Решение о разработке концепции было принято Советом ЕЭК. После завершения работы концепция будет представлена на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.

Документ должен конкретизировать механизм достижения поставленных Договором о ЕАЭС целей в области создания общего финансового рынка, включая правовую основу, сроки, инструменты, способствующие его формированию, комплексно обозначить ключевые направления построения общего финансового рынка, а также определить контуры развития его инфраструктуры.

По итогам круглого стола стороны в целом согласовали структуру будущего документа. Обсуждение дальнейшего хода работ по подготовке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС состоится 26 апреля в Ереване (Республика Армения) на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

 

11 апреля 2017, 11:11
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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