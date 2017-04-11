В Темиртау напавшего на второклассницу мужчину осудили на 18 лет
11 апреля 2017, 11:23
Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.
Сегодня был оглашен приговор по резонансному делу о вторжении в квартиру и нападении на ученицу второго класса, передает МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что 2 декабря 2016 года мужчина попросил у девочки, возвращавшейся из школы, воды. Она открыла дверь ключом, но в этот момент мужчина втолкнул ее внутрь и вошел сам. Там он совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка сумела вырваться и выбежать из квартиры на улицу. Полицейские оперативно поймали насильника, убегавшего с места преступления. Пострадавшая школьница прошла курс психологической реабилитации.
Специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, признав виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ученицы второго класса.
«Признать подсудимого Дениса Клименко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 121 Уголовного кодекса, и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима содержания», - огласил приговор судья Кайрат Касимов.
Судебные слушания проводились за закрытыми дверями, в соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно данной статье, обстоятельства по делам о половых преступлениях не подлежат огласке в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц.
Сам приговор оглашался в открытом режиме. Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.
Фото: kriminalka.kz
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