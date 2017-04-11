Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Темиртау напавшего на второклассницу мужчину осудили на 18 лет

11 апреля 2017, 11:23

Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.

Сегодня был оглашен приговор по резонансному делу о вторжении в квартиру и нападении на ученицу второго класса, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что 2 декабря 2016 года мужчина попросил у девочки, возвращавшейся из школы, воды. Она открыла дверь ключом, но в этот момент мужчина втолкнул ее внутрь и вошел сам. Там он совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка сумела вырваться и выбежать из квартиры на улицу. Полицейские оперативно поймали насильника, убегавшего с места преступления. Пострадавшая школьница прошла курс психологической реабилитации.

Специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, признав виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ученицы второго класса.

«Признать подсудимого Дениса Клименко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 121 Уголовного кодекса, и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима содержания», - огласил приговор судья Кайрат Касимов.

Судебные слушания проводились за закрытыми дверями, в соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно данной статье, обстоятельства по делам о половых преступлениях не подлежат огласке в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц.

Сам приговор оглашался в открытом режиме. Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.

Фото: kriminalka.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...