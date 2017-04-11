В Темиртау напавшего на второклассницу мужчину осудили на 18 лет

Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.

Сегодня был оглашен приговор по резонансному делу о вторжении в квартиру и нападении на ученицу второго класса , передает , передает МИА «Казинформ»









Специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, признав виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ученицы второго класса.





«Признать подсудимого Дениса Клименко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 121 Уголовного кодекса , и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима содержания», - огласил приговор судья Кайрат Касимов.





Судебные слушания проводились за закрытыми дверями, в соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса . Согласно данной статье, обстоятельства по делам о половых преступлениях не подлежат огласке в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц.





Сам приговор оглашался в открытом режиме. Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.



