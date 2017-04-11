В Сирии погиб российский военный

9 апреля в Сирии погиб россиянин Игорь Завидный, служивший по контракту. Об этом РБК сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.





«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал Евгений. Имя второго погибшего военного он не уточнил.





«После срочной службы Игорь работал на металлургическом комбинате, а потом ушел на контракт. Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое [Оренбургская область]», — добавил брат погибшего.





Ранее в понедельник, 10 апреля, о гибели Игоря Завидного сообщила его знакомая Ирина Зубова. «9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон.Царство небесное герою», — написала Зубова на своей странице в Facebook. Она также уточнила, что погибший военный родился 3 июля 1982 года в городе Новотроицке Оренбургской области.







